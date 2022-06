O que é preciso para ter uma oficina em casa?

Seja no porão, no ático ou no exterior da garagem, o seu espaço de trabalho pode ser pequeno mas têm de ser funcional. A base de tudo é encontrar um ambiente privado que você possa trabalhar com liberdade, sem dividir o espaço de armazenamento de objetos com mais ninguém.

Encontre um espaço que tenha este potencial e a seguir se dedique a fazer o máximo do mesmo. Um bom início seria se certificar que a iluminação artificial ou natural seja de qualidade. Quanto mais luz melhor será para as suas condições de trabalho. Aconselhamos uma boa ventilação para aqueles que querem usar químicas fortes como tintas ou removedores.

Considere colocar armários que economizem espaço, com foco em funcionalidade na hora do seu trabalho. O ideal é não deixar que a sua pequena área de trabalho seja bagunçada e sem vida. Não deixe de lado a personalidade e o caráter do espaço!