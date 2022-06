10 fabulosos móveis para jardim

Nesta varanda confeccionada em madeira revestida por branco e com piso em madeira escura, encontramos uma composição de jardim delicada e feminina. As plantas que decoram o espaço todas são acompanhadas por belas e radiantes flores, como rosas, violetas e girassóis. Para completar a decoração, os móveis adicionados seguem um estilo que harmoniza com as plantas e com a madeira branca da parede. As cadeiras seguem um design sutil e recebem um estofado em rosa claro. A mesa em madeira revestida por branco é responsável pelo xeque mate.