Pedra no jardim: 13 ideias fáceis para fazer em casa

Ter um jardim em casa, é desfrutar de um espaço que está sempre pronto para fazer você descansar. Às margens de um jardim fica mais fácil esquecer os problemas do dia a dia. Ali, a mente flui e divaga sem pressa ao respirar um ar mais limpo e fresco. Desta maneira, mais do que um adorno, o jardim trabalha como revitalizador para os moradores.

Existem muitas formas de deixar um jardim ainda mais especial. Entre as possibilidades decorativas, como fontes de água, tipos de plantas e variedade de vasos, estão as pedras que complementam o espaço. Embora muitas vezes não observadas atentamente, as pedras têm uma função muito importante que é manter o espaço sempre limpo, escoar a água para evitar poças e dar um contraste mais vivo às plantas.

Para notar com ainda mais clareza a importância deste elemento para a complementação do espaço, trouxemos hoje um conjunto de 13 projetos de jardins diferentes onde as pedras fizeram toda a diferença. São projetos de jardins tanto para o interior, quanto para o exterior do lar. Em cada um destes projetos, as pedras decorativas tiveram o papel fundamental de embelezar o recanto das plantas.

Confira estes belíssimos projetos, as boas ideias de utilização das pedras na decoração das plantas e veja algumas boas dicas para tornar o seu jardim ainda mais especial. Aproveite e inspire-se!