25 ideias para organizar casa pequenas

Uma casa pequena, quando bem planejada, pode ser tão maravilhosa quanto as amplas residências de arquitetura impressionante que arrancam suspiros. Apesar de nos depararmos muito mais com tais mansões em revistas e sites de arquitetura, os lares pequenos são práticos, aconchegantes e perfeitos para quem leva uma vida dinâmica na cidade. Os espaços compactos e inteligentes estão em alta no mundo todo e cada vez mais provam ser uma opção de moradia eficiente e cheia de personalidade.

Pense bem no projeto antes de começar a obra

Projetar uma casa com espaço limitado, no entanto, é um desafio mesmo para os arquitetos mais experientes, pois significa adequar o modo de vida e de pensar do cliente de forma funcional a partir de muita troca de conhecimento. Isso inclui pensar cada cômodo individual e coletivamente.

Todos os ambientes do lar devem seguir uma função específica, mas juntos devem alcançar certo equilíbrio e harmonia para conformar um todo: a nossa casa. A comunicação entre os cômodos em uma casa pequena é relativamente mais fácil de se atingir, graças a questões físicas do espaço, a conexão visual é muito mais rápida, então cores e estilos dos diferentes espaços como quartos e salas são compreendidos com simplicidade.

Colecione fotos de ambientes pequenos e bem projetados

O processo do projeto residencial passa por diferentes etapas, e logo no começo é importante ter muitas referencias na manga, exemplos aplicados na realidade que funcionam bem e devem ser levados adiante. Seja você arquiteto ou cliente passando por uma reforma, sempre vá em busca de exemplos modernos que te agradem. Veja por exemplo como um único projeto pode trazer tantas ideias para decorar espaços pequenos.

Acabamentos e móveis

Ao pensar nos acabamentos, vale optar por tons sóbrios, claros ou mesmo cores vibrantes que tenham como resultado um contraste alegre e interessante, tudo é válido desde que bem implementado. Chegando a ver do mobiliário, quanto mais funcional, melhor! Hoje em dia, o mercado disponibiliza muitas opções de móveis multifuncionais perfeitos para casas pequenas, mas também vale usar a criatividade e trocar a função de certos objetos para chegar a funções mais versáteis.

Em relação a decoração, a simplicidade é mais do que bem-vinda nestes casos, optar por um estilo minimalista pode evitar que os ambientes fiquem sobrecarregados. Isso não significa que está proibido inserir vários pertences queridos, apenas faça-o com maestria e equilíbrio.

Nós do homify adoramos facilitar a sua vida, e por isso hoje separamos 25 dicas e truques para serem aplicados em casas pequenas. Fique conosco e se surpreenda!