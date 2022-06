Ter uma churrasqueira em um apartamento ou quintal pequeno não é impossível. Com um pouco de planejamento, o espaço fica bem utilizado e pronto para a festa. A varanda deste apartamento na Região Metropolitana de São Paulo é a prova disso. O cômodo ganhou uma charmosa churrasqueira, armários e uma mesa – tudo organizado com muito talento pela design de interiores Amanda Pinheiro. Veja as fotos abaixo e entenda como fazer a churrasqueira caber direitinho no espaço: