35 Varandas Apaixonantes Com Inspirações Para Decorar A Sua

A varanda é um cantinho muito especial da casa, onde você pode desfrutar de momentos com pessoas queridas ou consigo mesmo, seja durante o dia ou à noite. É claro que o conceito de um ambiente ideal é algo relativo, que varia de acordo com cada pessoa, suas necessidades, gostos e condições do espaço.

No entanto, em áreas externas a simplicidade é sempre bem-vinda, já que realça o sentimento de contato com o mundo natural. Logo, uma decoração rústica ou minimalista cai muito bem em tais espaços, assim como o cultivo de plantas, flores e outros elementos orgânicos.

De certa forma, espaços amplos são mais fáceis de preencher e tudo acaba encontrando seu lugar, enquanto áreas reduzidas exigem uma atenção especial e certa ginástica cerebral para encontrar respostas práticas ao dia a dia.

Porém, uma vantagem de espaços compactos é que são naturalmente aconchegantes e relativamente fáceis de manter. O importante é que, para alcançar um resultado satisfatório, o planejamento para a decoração de varanda pequena deve ser bem detalhado.

Nesse sentido, o mobiliário é muito importante, pois é o que define a funcionalidade do ambiente. Portanto deve ser escolhido com cuidado, levando em consideração que quanto mais flexível, melhor. Em casas modernas e para pessoas mais ativas, eles são especialmente interessantes, podendo se transformar de acordo com a ocasião.

Agora, quanto aos objetos decorativos, ficam a critério do seu gosto pessoal e do estilo de decoração que quiser fazer. Mas de modo geral, plantas são elementos chave para trazer vida às áreas externas, bem como a iluminação suave e almofadas para ter um ambiente acolhedor e convidativo.

Então, levando tudo isso em consideração, nesse livro de ideias você vai encontrar 35 modelos de varandas e sacadas pequenas decoradas pelos arquitetos paisagistas e designers de interiores da homify. Inspire-se para otimizar o espaço da sua casa ou apartamento e tornar a área externa mais proveitosa.