21 pátios e varandas com jardins para copiar em casa

Ter uma varanda em casa é uma delícia, não é mesmo? Nada melhor do que ter uma área aberta para relaxar nos dias de calor, receber os familiares e amigos para um café e ler um livro com uma brisa fresquinha. Porém, viver na cidade e ter uma varanda ampla já começa a se tornar um sonho para muitos, cada vez mais complicado de se alcançar. Isso porque as residências nas cidades grandes são cada vez menores, quanto mais próximas do centro, onde é mais vantajoso viver. Ter uma varanda pequena pode ser um choque no início, e parece não caber tudo o que se sonhou, mas aqui no homify para nossos profissionais arquitetos e paisagistas nada é impossível!

Mesmo que sua varanda não tenha espaço para implementar todas as funções que você deseja, nem tudo está perdido. O artigo de hoje vai mostrar que é possível encher um pequeno terraço com plantas e desenhar um ambiente lindo e aconchegante. Para isso, há de buscar soluções apropriadas ao tamanho e formato de sua área, decorar de forma equilibrada e tentar ser o mais prático possível. E para manter uma varanda com plantas sempre limpa, muitos cuidados devem ser seguidos frequentemente.

As plantas, estejam em vasos ou jardins, exigem uma manutenção constante e atenção especial desde o momento de escolha, já que é necessário eleger espécies adequadas a cada ambiente. Se sua varanda recebe bastante luz solar, busque plantas que tenham resistência à incidência para que não morram ressecadas, como os cactos; plantas super duradouras e que de quebra precisam de pouca água, perfeito se você não tem muito tempo para as regas. Já se sua área externa recebe uma iluminação indireta, esteja atento a plantas que vivem bem sob estas condições, como por exemplo a Espada de São Jorge ou Pacová, que além de lindas e nativas se adaptam muito bem apenas com iluminação moderada. E se quiser levar as plantas para dentro de casa, confira algumas sugestões de cultivo.

Hoje preparamos um artigo que traz 21 ideias para decorar sua pequena varanda com plantas, além de boas soluções para espaços pequenos, te mostraremos ideias criativas e eficientes para plantar que vão provar que a falta de espaço não é um desafio impossível! Siga conosco e surpreenda-se com estas maravilhosas lições.