Casa moderna em SC tem quintal amplo e muito bom gosto em 260 m²

Esta casa de 260 metros quadrados, com um toque moderno muito particular, consiste em dois blocos sobrepostos perpendiculares uns aos outros. A localização da moradia no terreno foi determinada de acordo com os horários de sol e a melhor posição para aproveitar a bela vista da cidade.

Esta casa com espaços integrados em um projeto muito atual foi desenvolvida pelos arquitetos e profissionais da Vanessa Faller e Maira Queiroz. As arquitetas deram ênfase para materiais como pedra e madeira nos diferentes elementos que compõe esta residência. A casa é o lar de uma estilista e um engenheiro em Rio do Sul (SC).