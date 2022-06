Puxadinho perfeito: 9 segredos de uma área de lazer no quintal

Ter uma área de lazer no quintal é uma ótima ideia para quem gosta de receber os amigos ao redor da mesa. Um espaço bem planejado pode tornar a experiência de festejar com as pessoas queridas mais confortável. Aconchego, com certeza, não falta na área de lazer que mostramos a seguir. O escritório Cactus Arquitetura, de São Paulo, optou por materiais naturais, como pedra, e ricos em texturas, a exemplo do tijolinho. O destaque é o magnífico forro de bambu, criado em parceria com a empresa Bambu Carbono Zero. As imagens são do fotógrafo Rafael Renzo.

Vejas as fotos desta área de lazer e deleite-se!