Uma casa com duas faces espetaculares!

A Casa Guaecá está localizada em São Sebastião, mais precisamente na praia de Guaecá, litoral de São Paulo, um local belíssimo que ainda possui uma porção de Mata Atlântica preservada e oferece inúmeras atrações, como trilhas ecológicas, voos de asa delta e parapente, além do mar e das praias de areia fofa. Em busca das belezas e da tranquilidade do local, uma família solicitou ao estúdio Conrado Ceravolo Arquitetos uma casa de praia ampla, confortável e descontraída.

O projeto conta com espaços sociais amplos e integrados, que privilegiam o convívio social, com uma área de lazer espaçosa e cheia de atrativos e um decoração simples e aconchegante, com um toque rústico, que buscam estabelecer uma relação harmoniosa com o ambiente externo, marcado pela natureza e pelas serras do entorno.

Confira mais detalhes e imagens deste projeto majestoso e belo de uma casa de praia de traços fortemente modernos e com um projeto de interiores singelo e aconchegante, que criam um ambiente informal e relaxante, como uma casa de praia deve ser.