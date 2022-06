11 ideias ecológicas de telhados verdes!

Nesta opção de telhado verde, é possível notar que o morador escolheu pequenas flores que combinassem com as cores da casa. O lilás é suave no jardim e mais forte na parede. Esta composição ficou encantadora. Você também pode escolher flores e plantas que harmonizem perfeitamente com as cores da sua casa. Pense em quais sentimentos você deseja ter ao ver um aglomerado de flores e plantas no telhado de sua casa.