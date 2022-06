9 lindas casas com vidro na fachada

Nós encontramos inicialmente com uma bela fachada conhecida como a casa Paulo Delmondes, esta fantástica e moderna residência nos impressiona com a monumental cobertura com altura dupla e fachada de grandes painéis de vidro, que se converte como protagonista do espaço, quase como uma gigantesca e preciosa lâmpada para o exterior, deixando uma vez visível a porta principal de acesso.