Paredes de quarto infantil

Decorar um quarto infantil não é uma tarefa fácil. Hoje em dia, não apenas temos que pensar na decoração de toda a casa, mas também ser sensíveis a ponto de ler a personalidade dos pequenos e criar um espaço que sirva para estimulá-los no processo de crescimento. Já foram-se os tempos em que as crianças não tinham voz algum e precisavam apenas obedecer aos adultos, os que teoricamente possuíam mais sabedoria. Mas quando paramos para refletir sobre algumas coisas que são proferidas pelos pequenos, percebemos que somos nós muitas vezes quem temos que aprender com eles.

Se essa regra se aplica também ao design dos quartos infantis, então é imprescindível que, antes de qualquer planejamento na decoração, seja importante conversar com as crianças, e, indiferente da idade, tentar entender um pouco os desejos que eles têm para aquele que será o espaço pessoal deles. Muitas são as alternativas: como a criatividade pode rolar solta por ali, não faltam opções de cores, desenhos, formatos, personagens, luzes e móveis.

Decidimos mostrar a vocês hoje algumas referências escolhidas para ilustrar essas infinitas possibilidade, principalmente quando se trata de decorar algo que chama muito a atenção em qualquer cômodo: as paredes. Através das paredes dos quartos das crianças podemos falar muito e estimular elas de forma saudável. Confira nossas imagens abaixo!