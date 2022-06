Cozinhas modernas com ilha

Esta ilha incrível foi criada para se encaixar em qualquer tipo de ambiente e satisfazer todas as suas necessidades. Feita em aço e laminado branco, trata de uma peça única que inclui tudo o que uma cozinha necessita. Além de ser personalizável de acordo com as preferências do dono, esta ilha esconde outra surpresa: tábuas de cozinhas e vários acessórios de armazenamento, que vão garantir a diversão na cozinha.

Essa opção de cozinha é ideal para quem mora em um espaço amplo e sem divisórias, como por exemplo um estúdio, que necessita a integração de todos os cômodos em um só. Além de ser leve e moderno, a ilha é prática e pode ser facilmente transportada em casa de mudanças.