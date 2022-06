Decoração poderosa: apartamento de 45 m² traz boas ideias para o lar

Com todos os ambientes integrados, o mobiliário é que define cada espaço. A cozinha é caracterizada pelos armários de madeira com portas pintadas de cinza, pela bancada da pia feita de granito, na cor preta, pelas estantes de madeira pintadas de azul e pela bancada que divide o espaço da sala de estar. A sala de jantar é delimitada pelo pendente de cor preta, cuja forma e cor dialogam com as cadeiras e com a mesa de jantar redonda. O amplo painel espelhado amplia a sensação de profundidade do ambiente e dá um toque de elegância ao ambiente. A sala de estar é delimitada pelo sofá de design contemporâneo, situado junto á bancada.