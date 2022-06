​10 ideias de prateleiras para instalar na sua cozinha

Se você só precisa de um novo espaço para guardar algumas coisas, então não há necessidade de construir ou comprar uma enorme prateleira. É importante escolher os objetos e o mobiliário de sua casa de acordo com as suas necessidades. Uma pequena prateleira para colocar seus temperos e xícaras é mais do que suficiente, sem esquecer de que também gastar menos é sempre um alívio para o seu bolso.