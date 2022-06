8 dicas para pintar a casa como um profissional (e não morrer tentando)

Antes de começar a pintura, é necessário que todas as paredes estejam em boas condições, sem partes soltas ou com rachaduras. Você tem que remover a tinta descascada com uma escova de arame e reparar imperfeições com massa ou cimento de secagem rápida. Quando estiver seco, lixe cuidadosamente. Depois, passe uma escova de cerdas para remover o pó e aplique uma mão de fixador. Pode ser uma tarefa tediosa, mas garante o sucesso do trabalho. Ao mesmo tempo que este passo faz com que a parede não absorva muita tinta, ajuda que ela tenha uma aderência perfeita.

