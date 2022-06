11 churrasqueiras no quintal para deixar o seu mais bonito

Uma cozinha externa precisa de uma boa circulação e ventilação para remover a fumaça e os odores. Em seguida, basta instalar uma churrasqueira simples entre três paredes baixas. Você também precisa separar um espaço para construir uma bancada ou uma área de suporte para cortar a carne.

Esta área ainda ganhou uma economia de espaço com as portas de aço inoxidável que combinam com o quiosque e com os dutos de circulação. Esta combinação também criou um contraste interessante com a rusticidade dos tijolos e do piso.