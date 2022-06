10 ideias de decoração para construir uma cozinha rústica

As cozinhas e os móveis que veremos neste livro de ideias são perfeitos para os românticos, para os que gostam da madeira e a cor que caracterizam as coisas de antes, a tradição e o gosto pelo natural. Vamos ver 10 charmosas cozinhas decoradas com amor pela simplicidade do cotidiano, por aquele que não se perde e nem se quiser perder no cimento cinza.

A seleção dos modelos inclui mobiliários de cozinha para decoração de espaços bem amplos, medianos, e para aquelas cozinhas onde os estilos são tão confortáveis que dá até para sentir. A variedade do design corresponde com amplitude criativa dos nossos dias, que revive e redefine o espírito dos nossos avós, o campo e o artesanato.

Assim, temos desde cozinha panorâmica e seu mobiliário, com detalhes sutis palpitantes de ideias, detalhes que espero que sirva de inspiração para aplicar em sua cozinha de acordo com a estética rústica ou rural. Além disso, vamos explorar o que cada estilo tem de próprio, suas cores, formas e texturas, e tudo aquilo que faz um design ganhar autenticidade.

Sugerimos também você apreciar outros projetos dos profissionais especializados em cozinhas planejadas, não deixe de conferir!