20 Ideias de entradas para sua casa se destacar na vizinhança

A primeira impressão é a mais importante de uma casa se consegue com o aspecto de seu exterior. Desenhá-la com materiais que podem causar uma grande impressão nem sempre é uma tarefa fácil, pois cada material tem um espaço e estilo definido. O que mais influencia no atrativo exterior da nossa casa, são os detalhes arquitetônicos que dão forma a fachada, juntamente com as texturas e cores.

Um ponto essencial na fachada é a entrada da casa, através dela daremos boas vindas e será uma prévia do que se pode encontrar no interior. No artigo de hoje, temos 20 projetos espetaculares para conseguir uma entrada extraordinária. Junte-se a nós para vê-las!