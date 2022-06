8 cozinhas planejadas em formato de L para se inspirar

Se você pretende projetar ou remodelar sua cozinha e tem os metros ajustados queremos ajudar a pensar nas opções para analisar melhor o que se adapta ao seu espaço – antes da sua decisão de colocar seu projeto em prática!

São diversas as alternativas de projeto, mesmo quando o espaço não há muito que examinar com inteligência. Hoje em dia os espaços integrados estão na moda por ser mais luminosos, dar mais fluidez de circulação e amplitude visual. Cozinhas, salas de jantar e estar se unem em um grande ambiente criando um ponto de reunião e encontro onde a realização das diferentes atividades convivem harmoniosamente. Mas se você é daqueles que preferem a cozinha separada do resto da casa, você terá que estudar uma melhor arquitetura do espaço por ser um pouco mais limitada do que no ambiente aberto.

Enquanto a variantes, estão as clássicas cozinhas em galeria: são cozinhas lineares como as tradicionais de outros tempos, que habitualmente encontramos em os departamentos pequenos de antes, algo mais amplo do que um corredor, mas uma linha no final. Então, encontramos cozinhas projetadas em U ou em L, modelos mais modernos e também adaptável a múltiplos espaços mais amplos.

Neste livro de ideias vamos mostrar modelos e as vantagens das cozinhas em L. Para que se você pensa em projetar e construir tenha mais informação para analisar o projeto e ficar animado. Além disso, temos diversas opções de estilos de cozinhas planejadas por profissionais especializados, confira!