10 dicas simples para plantar uma horta em casa

Pode-se começar a plantar com sementes ou com brotos. Assim que forem escolhidos, é importante utilizar o recipiente certo para recebê-los. Entre as alternativas, estão os vasos e as caixas para apartamentos e os canteiros para jardins. No caso de se usar vasos, é preciso considerar que a planta precisa de espaço para as raízes. Vasos com sete a 15 cm de profundidade permitem plantar quase tudo, mas devem ter furo no fundo para drenar a água. As caixas são ótimas para pendurar na parede ou em uma estrutura vertical. Elas têm bastante espaço, o que favorece o plantio de dois ou mais tipos de ervas no mesmo espaço. Mas, caso algumas dessas plantas sejam muito consumidas, o melhor é plantar cada erva numa caixa exclusiva. A hortelã, porém, tem raízes invasoras e deve sempre estar sozinha, assim como a salsinha. Quanto aos canteiros, o ideal é que eles sejam delimitados por materiais como tijolo e tenham parcelas, ou seja, divisões internas para tipos diferentes de plantas.