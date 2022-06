Quartos infantis planejados para serem versáteis!

Este quarto infantil planejado é moderno e arrojado. O tapete felpudo que cobre todo o dormitório deixa tudo muito aconchegante. Os puffs circulares, com bolinhas em preto e branco, viram bancos na hora de brincar com os carrinhos ou no momento de receber visitantes no quarto. A cama redonda acompanha as linhas do quarto e também é responsável pela originalidade do espaço. A iluminação embutida no teto, em formatos circulares, harmoniza com os elementos em mesmo formato. Os painéis da TV e da parede foram ótimas escolhas dentro deste contexto. Este quarto infantil planejado instiga o desenvolvimento da criança, pois permite que ela se sinta livre para brincar, estudar, dançar, enfim. Esta atmosfera aconchegante e libertadora pode e deve ser transferida para todas as idades. O conceito é ser você mesmo em todas as fases da vida, com seus erros e acertos e experiências. Anna Maya & Anderson Schussler são os arquitetos responsáveis por este incrível trabalho.