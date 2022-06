10 jogos de quarto de bebê criados para sonhar!

Como não poderia deixar de ser, este jogo de quarto de bebê capricha no uso do rosa, combinado com detalhes em marrom e branco. A parede ao fundo recebe papel listrado rosa e branco, que combina com as cortinas, o tapete redondo e os bichinhos de pelúcia na mesma cor. O berço clássico branco, com linhas arredondadas, tem mosquiteiro e decoração em bege e marrom com motivo de ondas. A mesma decoração aparece no armário, na cômoda e no baú brancos. Estantes com tampo branco e laterais escuras exibem brinquedos e outros objetos. Uma poltrona bege complementa a decoração. Para outras dicas sobre jogos de quarto de bebê, leia este artigo.