Quartos super criativos e descolados!

Este quarto foi desenvolvido para uma estudante de moda, o ambiente exala criatividade, e é cheio de referências de história da moda em cada canto do cômodo. O ambiente é marcado por elementos que definem o seu bom gosto e estilo. O espaço possui móveis práticos que garantem um ótima organização dos seus itens de estudo e seus objetos favoritos, como o armário embutido, com nichos múltiplos e estampado com papel de parede referente ao tema. A cômoda de estilo vintage, harmoniza com todas decoração de estilo clássico e se destacam no ambiente trazendo ainda mais charme e aconchego a este belo cômodo. O espaço ainda conta com uma boa área de circulação, com espaço perfeito trabalhar em suas criações. Este projeto é assinado pela arquiteta paulista, Katia El Badouy.