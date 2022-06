Como utilizar almofadas em sua sala de estar

Para muitos, a paleta de cores pastel e outras cores refinadas como o nude, são as responsáveis por uma sala de estar perfeita. Nesse exemplo, nós podemos notar que as cores respeitam e complementam umas às outras – nenhuma possui um destaque maior do que a outra. Criar uma sala de estar neutra é simples, você apenas precisa ter certeza de que está selecionando as cores da mesma família e, melhor ainda, as que são feitas a partir do mesmo tom de base. Esse estilo é ótimo para aqueles que preferem a simplicidade e quererm evitar o uso de estampas e texturas fortes.