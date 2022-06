Conjunto para banheiro em diversos estilos

As cores do litoral mediterrâneo são perfeitas para banheiros, pois transmitem frescor. O azul desta taça, que pode ser usada como porta-escova de dentes, alegra nossos olhos. A cor azul também está presente no azulejo. O porta-sabonete confere rusticidade ao ambiente, tornando-o ainda mais interessante. Inspire-se nas cores do mar mediterrâneo para ter um banheiro refrescante. Este estilo vai fazer você sentir a brisa do mar durante o banho, mesmo estando distante do litoral.