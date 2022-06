TOP 5: Arquitetura e design de interiores

Leia tudo sobre esta magnífica ideia de uprecycling! Situado no coração de São Paulo, este imóvel combina objetos vintages com peças recicladas. Esta mistura inusitada transformou este apartamento em um espaço eclético e de muito bom gosto. A tendência do uprecycling está super em alta entre os mais descolados. É uma ótima opção para aqueles que querem renovar o ambiente sem se desfazer de peças que herdadas pela família. Conheça todos os detalhes deste projeto super original e divertido.

