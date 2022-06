Natal na Polônia: Costumes e tradições

Nos supermercados e centros comerciais os artigos festivos podem ser vistos após o Dia de Todos os Santos, que marca o início oficial do período de pré-Natal, junto com o primeiro domingo do Advento, que é um período na tradição cristã que dura quatro semanas, e funciona como um processo de espera pelo dia do nascimento de Jesus.

O Advento é um período em que, para muitos poloneses e especialmente para as crianças, se abre a cada novo dia uma porta do Calendário do Advento, e se come o chocolate escondido dentro, o que aumenta a expectativa para a chegada do Natal. Mas o que ocorre é que muitos dos chocolates são frequentemente consumidos já no primeiro dia. Talvez seria uma boa ideia criar um Calendário do Advento para o ano inteiro!