Ideias para a sua suíte master

Saving Graces Interior nos traz essa doce e moderna suíte master. Com um toque de glamour atemporal, o estilo retrô do provador e o espelho dão um toque de antiguidade a esse espaço. Nós amamos o papel de parede amarelo e os tons delicados do carpete criam uma harmonia entre parede e chão e que, com o toque final da cor cinza, causa um efeito eclético cheio de misturas contemporâneas. A pequena janela traz a luz natural para dentro e deixa as cores brilhando ainda mais, fazendo com que o espaço fique fresco e vibrante!