7 ideias práticas para deixar seu quintal incrível

Explorar as diferentes texturas de materiais naturais para a composição do quintal é outra excelente alternativa. Neste projeto, podemos observar a variedade de materiais em que contrastam texturas, como a madeira, no piso e paredes, os tijolinhos na churrasqueira e as pedras no piso. Os detalhes com flores coloridas deixaram o espaço ainda mais agradável, sendo o local perfeito para relaxar totalmente aos fins de semana.