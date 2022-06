15 ideias de fachada para copiar na sua casa e arrasar

Nesta casa em estilo moderno, a simplicidade de linhas é a tônica. Mas ela conta com elementos importantes para a segurança, como o portão e a porta de entrada vazadas, que permitem ver quem se aproxima. Entre um e outra, o muro é de vidro, também dando visibilidade ao que se passa na rua. Para completar, o terraço do andar superior, também vazado, fica afastado do muro e permite visibilidade do exterior.