​12 áreas de lazer com teto de palha para deixar sua casa confortável

Para o calor do Brasil, os povos indígenas desenvolveram uma solução muito confortável. As coberturas de palha são fresquinhas e aguentam as intempéries, quando construídas da maneira correta.Este tipo de cabana de palha é ideal para terraços ou quintais, porque ela fornece uma área coberta perfeita ao ar livre, que pode servir para encontros entre amigos e reuniões familiares.

Por isso, essas construções têm sido usadas há muito tempo na decoração das casas. Este estilo de quiosque é geralmente elaborado com madeira na base e fibras no topo para impedir a passagem da água através do telhado. Esses quiosques proporcionam um ar muito tropical aos ambientes. Você ainda pode acrescentar acessórios e móveis do seu gosto para dar o estilo de sua preferência, seja rústico ou mais sofisticado.