​7 ideias práticas para jardins pequenos e grandes

Um pouco de grama ou relva sintética, uma pequena mesa e duas cadeiras, duas cadeiras de vime, alguns vasos de plantas… e é isso! Este jardim é um cantinho privado do paraíso!

Tomemos por exemplo este pequeno jardim no coração do centro da cidade de Asnières sur Seine, em Paris. Os moradores transformaram o espaço em seu refúgio de paz pessoal com as coisas que eles amam. Não se esqueça que para criar um lugar agradável, não é necessário gastar muito!