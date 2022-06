12 estilos de cama maravilhosos para ver antes de escolher a sua

A cama colonial costuma ser de madeira, com estrutura maciça e ar de solidez, sempre com cabeceira vazada ou inteira no mesmo material. Espaçosa e, às vezes, mais alta do que o comum, ela reina em um espaço onde se encontra forros em madeira, paredes grossas em cores vibrantes no espectro do amarelo e do vermelho, piso em lajotas, portas-janelas para a área externa e tecidos com padronagens típicas ou exóticas. Um lugar muito prático, o quarto de dormir é feito para o sono e, por isso, a cama é o seu item mais importante.