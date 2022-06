Casa simples e muito aconchegante é o sonho de quem tem o pé na roça

A organização é um quesito importantíssimo em qualquer casa, pois explicita o carinho e cuidado que temos com o nosso lar. Os conselhos imperdíveis desta sala são os nichos para armazenar e organizar objetos, uma escolha equilibrada do mobiliário e uma combinação entre tons neutros com o amarelo, resultando em um contraste alegre e moderno. A possibilidade de abrir e fechar o escritório ao fundo com portas de correr em vidro fosco, é uma solução incrível para transformar o ambiente, criando uma sala versátil e inteligente.