6 truques para que seu quintal fique brilhando como novo

Este é um dos passos mais empolgantes ou entediantes, tudo depende do seu temperamento e ânimo. Se tem tempo e vontade de trabalhar com terra, capinar vai te dar a oportunidade de realizar profundas reflexões enquanto, com uma colher velha e uma espátula de alvenaria, vai retirando desde a raiz e uma a uma as folhas secas. Com sorte, toda a grama está bem e não há necessidade deste passo; assim pode seguir ao próximo.