20 apartamentos pequenos com dicas para decorar seu lar

Nós aqui do homify já sabemos o quão complicado é comprar ou alugar uma residência ampla, muitas vezes não é possível financeiramente ou apenas os apartamentos modernos estão cada vez menores. Porém nenhum desafio é impossível para nossos arquitetos, que fazem uma ginástica para reformar pequenas moradias e transformá-las completamente em lares maravilhosos, que inclusive parece maiores do que são.

Graças a grandes mudanças e pequenos truques, os projetos para apartamentos pequenos os tornam super eficientes, pois levam em conta a funcionalidade como objetivo principal. Pode parecer óbvio que quanto melhor planejar sua casa, mais fácil será o seu dia-a-dia, mas tal planejamento não é nada fácil.

Por exemplo, ter uma cozinha desenhada de acordo com sua rotina e pertences tem um efeito bastante positivo, principalmente quando bem associada aos demais cômodos a fim de alcançar uma circulação fluida, intuitiva e fácil. Outro ponto importante em lares pequenos, é a aparência, isso inclui acabamentos, mobiliário e decoração. Isso por que estabelecer uma harmonia estética entre os diferentes ambientes é muito importante do ponto de vista visual, assim nota-se o diálogo do apartamento como um todo.

Em relação ao mobiliário, quando mais útil melhor. Móveis “2 em 1” são seus melhores aliados, já que tornam a casa versátil e flexível, assim uma sala pode cumprir distintas funções como sala de estar, escritório e sala de jantar.

Hoje reunimos 20 bons exemplos de apartamentos pequenos que trazem soluções incríveis para provar que nenhum apartamento é pequeno demais para a arquitetura. Role para baixo e confira estes lares tão modernos e flexíveis!