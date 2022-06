45 ambientes decorados com cortinas e persianas vão te inspirar a mudar sua casa

Sim, a luz e ventilação naturais são as melhores coisas que podem acontecer na sua casa ou apartamento! Não é a toa que valorizamos tanto as varandas e os janelões em todos os ambientes, quanto mais janelas melhor. Ter uma grande quantidade de aberturas vai garantir em seu lar, além de uma iluminação perfeita, a circulação do ar mantendo-o sempre fresquinho e saudável. Sem contar a possibilidade de admirar uma bela vista, atividade adorada por todos.

No entanto, quem admira também é admirado. É quando nos damos conta que precisamos de certa proteção para as nossas janelas. As cortinas e persianas são um meio de conseguir privacidade na casa, sem ter de fechar as janelas, preservando a entrada de luz e ar. Ao mesmo tempo, tais elementos são importantes para proteger da incidência solar nos dias mais quentes e regular a entrada de luz para chegar a uma iluminação mais aconchegante.

Com tantas possibilidades disponíveis no mercado fica difícil escolher o modelo mais adequado, e é por isso que hoje preparamos um artigo que vai te ajudar muito! Antes de mais nada é preciso definir se você está em busca de uma cortina ou persiana para determinado ambiente. A principal diferença entre ambas é que a cortina é mais clássica e volumosa, enquanto a persiana é moderna e compacta. Em quartos e salas, principalmente com varanda, costuma-se utilizar mais as cortinas, pois há mais espaço e elas compõem a decoração do ambiente. Enquanto em cozinhas ou outros cômodos com janelas, a persiana cai como uma luva, inclusive porque pode ser aberta completamente e permitir a total entrada de luz.

Aqui você verá vários estilos de cortina e persiana instalados pelos nossos profissionais arquitetos, então venha conosco e se inspire! E não perca dicas de como instalar suas cortinas corretamente.