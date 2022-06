Casa pré-fabricada esbanja conforto e gasta menos energia

A belíssima cozinha planejada aproveita muito bem os espaços de maneira integrada com a sala de jantar. A decoração conta com detalhes que somam as cores preta e branca, resultando em um cenário moderno e acolhedor. Na parede da sala de jantar, o grande quadro com cores vibrantes funcionou perfeitamente para dar um toque de alegria na composição do espaço.