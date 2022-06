Feita com blocos de concreto, casa economiza sem esquecer bom gosto

As grandes aberturas promovem a integração do living room com o espaço externo, além de proporcionar um melhor aproveitamento da luz e da ventilação natural. As portas de correr metálicas, pintadas de preto, dialogam com o estilo moderno e brutalista do edifício.

A varanda serve como uma extensão do living room e também serve para sombrear a área do living room.