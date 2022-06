Este lar de 52 m² traz 5 dicas para decorar apartamentos pequenos

A cozinha é um espaço indispensável em qualquer residência. Obviamente, uma cozinha recém construída, planejada e funcional torna o imóvel muito mais atrativo. Pense nisto quando for colocar um imóvel à venda. Além de renovar a cozinha, o projeto de reforma transformou o living room em um espaço único, integrando a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar, com a remoção de paredes. Além de ampliar a sensação e amplitude do espaço, esta solução deu toque de modernidade ao apartamento.

O living room, convertido em espaço único, ganhou piso laminado, que imita a cor e a textura da madeira, mas custa menos do que um piso de madeira, e combina perfeitamente com os móveis de madeira, agregando também mais aconchego e requinte ao ambiente.