30 lavabos com boas ideias para copiar e impressionar as visitas

Submeter nossa casa a uma reforma não é nada fácil e exige muito tempo e calma. O processo se inicia entre arquitetos e clientes em uma comunicação baseada em desenhos, reuniões, telefonemas e e-mails, nos quais um grande intercâmbio de referencias acontece. O grande objetivo é chegar em um consenso entre ambos os lados, no qual o arquiteto pode implementar seu conhecimento e introduzir muitas soluções úteis, tudo moldado aos gostos e necessidades do cliente.

Dada a largada, a hora do quebra-quebra é emocionante e ver o projeto ganhando forma é uma grande motivação para todos os envolvidos. Mas a grande satisfação vem quando tudo está pronto e tranquilo para receber os moradores.

E com tudo pronto chega a hora de receber as visitas para mostrar com a residência ficou linda, compartilhar histórias do processo e inspirar os amigos e família. Para os que gostam de sempre ter visitar chegando em casa, é essencial pensar em estruturas para atende-los.

Por isso hoje separamos várias ideias de lavabos que você precisa conferir antes de colocar em prática a remodelação de sua casa, pois estes banheiros são verdadeiros cartões de visita que impressionará qualquer um. Continue conosco e não perca 30 maravilhosas referencias para você mostrar ao seu arquiteto! E como não é fácil decorar um banheiro minúsculo, veja outras dicas.