10 cozinhas claras, modernas e muito funcionais

Muitas vezes pensamos que se a nossa casa já tem um estilo particular, não devemos combiná-lo com outros. No entanto, vemos esta cozinha super moderna, construída ao lado de uma sala de jantar rústica, que se destaca pela parede de tijolos. As linhas simples com um desenho geométrico neutralizam e dão equilíbrio às formas fundindo-se com outros espaços, texturas e cores.