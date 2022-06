Esta casa moderna tem fachada impressionante e piscininha linda

A bela sala com mobiliário claro se destaca do piso em madeira e ganha amplitude com as amplas janelas que dão vista para as áreas adjacentes, inclusive as externas. O pé-direito muito alto confere grande sofisticação e aumenta ainda mais a sensação de grandiosidade. O resultado é um espaço marcado pelas linhas puras e pela amplidão que liberta o olhar.