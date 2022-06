homify 360°: Um talento chamado Flávio Castro

Hoje nós apresentamos à vocês alguns projetos de arquitetura desenvolvido pelo arquiteto brasileiro Flávio Castro. Apaixonado por arquitetura começou a atuar na área desde os 20 anos de idade, hoje, com experiência em projetos práticos e teóricos, seu conhecimento em arquitetura é completo.

Após terminar seu mestrado em Barcelona, fundou seu escritório de arquitetura na cidade de São Paulo aonde trabalha atualmente. Experiente em solo nacional e internacional, Flávio reflete sua visão de arquitetura através do cotidiano contemporâneo que se transforma diariamente na vida humana.

Com diversos projetos em diferentes partes do Brasil, Flávio juntamente com sua equipe da FC Studio ganham notoriedade por seu estilo moderno e contemporâneo e as vazes quase um tanto industrial.

A partir de algumas fotos, pode -se notar que seu estilo ousado e ultra moderno, transforma imóveis em espaços únicos, repletos de elegância e originalidade.