Puxadinho chique é perfeito para comer com os amigos

Bastar por os olhos para se impressionar com o salão de festas desta casa no México. Pudera: sofisticação e elegância se misturam nesse espaço para receber amigos, socializar e comer. O pavilhão tem amplas portas de vidro, que criam continuidade visual com a paisagem, além de estar um pouco elevado do solo. A marquise de concreto larga protege os visitantes do sol. Para dar um toque aconchegante, os arquitetos instalaram revestimentos de cores neutras, móveis de madeira e uma iluminação em tons quentes. A cozinha logo ali permite preparar pratos com os amigos.