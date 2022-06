Simples e genial, quintal com churrasqueira vai te encantar

Apaixonados por churrasco sabem o quanto é gostoso reunir os amigos em casa para celebrar ao redor de um bom prato. Enquanto a carne assa, os amigos contam histórias, comentam as últimas notícias e tratam de colocar a conversa em dia. Os proprietários desta casa no interior de São Paulo sabia disso e não deixaram a falta de espaço impedi-los de criar uma linda área com churrasqueira e jardim. O tijolinho deixa tudo aconchegante e as plantas resistentes continuam lindas ao longo do ano. Para terminar, uma ducha permite tomar um banho gostoso no verão.