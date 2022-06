Antes e Depois: 5 quintais reformados vão te inspirar a mudar o seu

Aquele quintal que vimos acima, excessivamente escuro e sem vida, passou por mudanças sensíveis para que o ganho de espaço e as cores ficassem mais alegres e convidativas. O primeiro passo foi pintas a escadaria em amarelo com detalhes brancos, assim como a casa lateral com paredes brancas. O espaço externo conta com ambientes divididos de maneira agradável, contando com um pequeno conjunto de mesa e cadeira feitos de material natural. Já o piso foi dividido com madeira e pedra, valorizando os elementos naturais do espaço. Por fim, um pequeno coqueiro foi adicionado para dar ares tropicais ao novo e agradável quintal.