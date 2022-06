6 razões para você investir em uma cozinha com ilha

As ilhas de cozinha deixaram de ser uma tendência para se tornar um elemento essencial na hora de planejar qualquer cozinha. No momento, elas são fundamentais não só pela sua funcionalidade, mas também pela sua estética. E as vantagens que vêm com as ilhas são muitas.Não importa quão grande é a sua cozinha, há ilhas para todas as necessidades, gostos e estilos.

Neste livro de ideias fizemos uma lista enumerando algumas das razões para você investir em uma. Vamos começar!